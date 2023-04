Macerata, cade dalla scala e batte la testa violentemente: ricoverato a Torrette un carrozziere di 56 anni

MACERATA Cade da una scala e batte violentemente la testa. E' ricoverato a Torrette un carrozziere di 56 anni. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi (13 aprile) in un autodemolitore di Villa Potenza dove l'uomo si era recato per recuperare alcuni componenti di un'auto.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, dopo aver ricevuto l'autorizzazione dai proprietari a visionare alcune auto, il 56enne sarebbe salito su una scala per controllare uno dei mezzi impilati. A un certo punto però avrebbe perso l'equilibrio, cadendo a terra da un'altezza di circa due metri e mezzo. Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto i sanitari del 118 che hanno deciso per il trasferimento in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona. Sono intervenuti anche la polizia e gli ispettori dello Spsal.