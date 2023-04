Cade da una pianta, condizioni critiche: portato con l'eliambulanza all'ospedale di Torrette

MOGLIANO - Paura nel pomeriggio in contrada San Gregorio a Mogliano. Un uomo, per cause in corso di accertamento, è caduto da una pianta. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Viste le condizioni del ferito, gli operatori hanno deciso per il trasferimento in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona.