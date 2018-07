Cade in un fossato, i vigili del fuoco riescono a recuperare un cavallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - I vigili del fuoco hanno recuperato un cavallo caduto la notte scorsa in un fossato profondo un metro mezzo a lato della strada, in via del Teatro Romano a Macerata. L'animale era finito a zampe all'aria e nonriusciva a rialzarsi. I vigili del fuoco sono riusciti a trarlo in salvo, senza che riportasse alcun problema. Sul luogo sonointervenuti con un un'autopompa, un'autopompa, un furgone Saf e 7 uomini.