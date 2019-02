La polizia trova nell'auto eroina e coltello a serramanico Due giovani finiscono nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Due bulgari nei guai. Gli uomini dell’ufficio prevenzione generale e controllo del territorio della polizia hanno notato un’autovettura di grossa cilindrata che stava transitando in Via Roma, a Macerata, con a bordo due persone sospette. L’autoa è stata quindi fermata e sottoposta a controllo. I due individui a bordo sono risultati essere due cittadini bulgari, entrambi residenti in provincia. L’accurato controllo a cui è stata sottoposta l’autovettura e i suoi occupanti ha consentito di rinvenire nella tasca dello sportello lato autista, un grosso coltello a serramanico aperto e pronto all’uso mentre sotto il sedile lato passeggero è stata trovata una dose di eroina pronta allo spaccio.In relazione allo stupefacente, il passeggero, 25 anni, ha rivendicato la proprietà della droga dichiarando di essere da tempo tossicodipendente mentre l’autista, 26 anni, non è stato in grado di giustificare la presenza del coltello trovato dentro la sua auto. Il proprietario del mezzo è stato denunciato per il porto abusivo del coltello mentre il passeggero è stato segnalato alla competente autorità per il possesso della droga.