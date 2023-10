MACERATA Rassicura ma non troppo la consigliera provinciale con delega all’edilizia e alla rete scolastica Laura Sestili sul ventilato passaggio dell’Iis Bramante-Pannaggi (o quantomeno del solo professionale) sotto il cappello dell’Ipsia Corridoni. Sestili, infatti, ha voluto ribadire con forza un concetto: «non ci sarà alcuno spostamento degli studenti a Corridonia, perché le sedi di Macerata non saranno toccate». Aspetto sicuramente positivo, ma che non era stato messo in dubbio dalle rappresentanti del Pannaggi, che nella giornata di ieri avevano lanciato l’allarme.

Il problema è che, di fatto, Sestili conferma implicitamente che la discussione sul possibile smantellamento dell’istituto maceratese e del suo passaggio sotto una direzione corridoniana è tutt’altro che campata per aria. «La Provincia ha iniziato i tavoli di concertazione tra le scuole interessate al dimensionamento, ha acquisito i pareri dai consigli dei diversi istituti e, nel caso dei comprensivi, le delibere dei vari Comuni, ma nulla è stato ancora deciso – ha precisato la consigliera provinciale – è necessario prendere posizione rispetto alle false notizie fatte circolare questi giorni in merito al futuro degli istituti Bramante-Pannaggi e dell’Ipsia Corridoni. Tale atteggiamento è assolutamente deprecabile in quanto, per attuare un preciso piano di discredito politico, vengono messe in circolazione notizie prive di fondamento e create ad arte per generare confusione e allarmismo tra le famiglie, gli studenti e il personale scolastico». Discredito politico difficile da ravvisare, visto che, anzi, la politica maceratese tutta si è ben guardata dall’occuparsi della questione prima della segnalazione di ieri. Tanto che sono stati gli stessi consigli d’istituto a dover cercare di scuotere almeno la maggioranza consiliare dal torpore con una lettera inviata ieri mattina.



«Voglio rassicurare le famiglie sul fatto che nessun ragazzo verrà spostato da Macerata a Corridonia e viceversa – ribadisce Sestili – non verranno eliminate scuole o stravolti i percorsi formativi, ma si farà attenzione a mantenere le nostre eccellenze, seguendo ciò che la Regione ci ha indicato di fare. Le Province, infatti, procedono al dimensionamento delle istituzioni scolastiche per il loro territorio di riferimento, secondo gli indirizzi generali stabiliti dalla Regione attraverso delle linee programmatiche. L’organizzazione della rete scolastica, quindi, deve essere fatta tenendo conto di alcuni parametri espressamente indicati dalla Regione, tra cui: la tendenza demografica; la logistica, dei collegamenti e del sistema dei trasporti; la dotazione strutturale degli edifici; l’organizzazione dei servizi complementari; la valorizzazione delle molteplici funzioni di servizio che ciascuna istituzione svolge. Il discorso del dimensionamento di alcuni istituti comunque, riguarda unicamente le dirigenze scolastiche e non le strutture, per cui rispetto a quanto si è detto relativamente al Bramante-Pannaggi e all’Ipsia Corridoni non ci sarà alcuno spostamento degli studenti a Corridonia, perché le sedi di Macerata non saranno toccate».

Intanto però la sabbia nella clessidra scorre e di tempo ce n’è sempre meno, perché la Provincia deve far pervenire alla Regione il suo parere sul riordino della rete scolastica maceratese, sulla quale poi deciderà Ancona, entro il 31 ottobre, ovvero martedì. Nel frattempo al Bramante-Pannaggi sarebbe partita una raccolta firme per far sentire la voce di docenti, studenti e personale che vorrebbero fosse rispettata la volontà già messa nero su bianco a fine giugno nei consigli d’istituto: ovvero procedere alla fusione di Bramante-Pannaggi e agraria Garibaldi per creare un polo unitario tutto maceratese. Anche Pierfrancesco Castiglioni, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, cerca di gettare acqua sul fuoco, ricordando come l’eventuale accorpamento con l’Ipsia manderebbe a monte il progetto da 12 milioni per il nuovo polo scolastico in contrada Lornano.

«A sconsigliare modifiche alla situazione attuale vi è anche la considerazione che in tal modo verrebbe compromessa l’attuazione del progetto – dice Castiglioni – se la Regione richiede che vengano effettuati degli accorpamenti, quello che interesserebbe le tre scuole, che attualmente dipendono da un unico dirigente scolastico, sembrerebbe il più naturale ed indolore possibile».