Macerata, botti per le festività, stretta della Finanza: «Fate attenzione al marchio Ce»

MACERATA - Botti per festeggiare la notte di San Silvestro, la Guardia di Finanza in azione per garantire la sicurezza di chi vuol salutare l’ultimo giorno dell’anno con i fuochi d’artificio. Controlli a tappeto negli esercizi commerciali, sia ingrossi che venditori al dettaglio, per scongiurare il rischio che qualcuno si faccia male con i botti illegali.

«Sono previsti in questo periodo una serie di controlli per contrastare la pericolosa vendita dei botti illegali – ha annunciato il colonnello Massimiliano Bolognese, comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria della Finanza di Macerata – Controlli come questi vengono svolti abitualmente ma in questo periodo dell’anno è prevista una intensificazione di operazioni del genere, effettuate con maggiore frequenza. Chi compra deve sempre prestare attenzione che sulle etichette sia riportato il marchio Ce, etichette che devono essere perfettamente leggibili. Qualora non lo fossero questo deve destare sospetti in chi sta acquistando botti o articoli di vario genere. Massima attenzione anche per quel che riguarda le indicazioni sulla provenienza». I controlli interesseranno, come si diceva, tutti gli esercizi commerciali della provincia che trattano questo genere di articoli, considerata la richiesta nel periodo natalizio.

