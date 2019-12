Macerata, stop ai botti di Capodanno: il divieto anche a Macerata

MACERATA - A Macerata niente botti per il Capodanno in piazza Mazzini e per il tour Tutti i Capodanni del mondo che toccherà i vari locali cittadini, a partire dalle ore 12 di oggi fino alle 3, per salutare l’arrivo del 2020 con un brindisi ad orari diversi a seconda del fuso orario. Il sindaco ha emesso l’ordinanza con il divieto, oggi e domani, di far esplodere petardi, botti e fuochi d’artificio in tutto il territorio comunale e in piazza Mazzini dove è vietato anche introdurre contenitori di vetro e spray urticante durante la serata di musica live organizzata dal Comune e dalla Pro Loco Macerata a partire dalle 23.30 per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Le multe per i trasgressori vanno da 25 a 500 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA