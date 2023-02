MACERATA Oltre il danno, la beffa. Non solo le famiglie devono fare i conti con l’aumento dei costi delle bollette, ma addirittura molti di loro si trovano il contratto cambiato dal fornitore senza preavviso. Boom di segnalazioni registrate agli sportelli di Federconsumatori che ha già annunciato di presentare un esposto all’autorità garante.

La presidente della sezione di Macerata, Benedetta Piermattei, e il consulente Lorenzo Longo sono infatti impegnati non solo per mettere in guardia i consumatori, ma anche per denunciare quanto sta accadendo ad alcuni utenti. Dalla loro associazione emerge infatti il quadro delle principali difficoltà a cui si trovano a far fronte i consumatori in provincia.



«Uno dei principali problemi che ci vengono riportati dagli utenti - dicono Piermattei e Longo - riguarda pratiche commerciali scorrette, in particolare da parte di un fornitore, che attuano cambi di offerta senza alcun preavviso. Questo implica che le nuove fatture, con questo cambiamento, vedano triplicati gli importi. Molte famiglie si ritrovano a passare da fatture con consumi normalissimi a bollette che sfiorano i mille euro». Si tratta di una pratica commerciale scorretta che non rispetta la proroga stabilita dal governo per i cambiamenti dei contratti unilaterali. «C’era una delibera del decreto Aiuti bis - dice Piermattei - che vietava cambiamenti unilaterali prima di aprile 2023 e che è stata addirittura prorogata fino a giugno. Purtroppo però non viene rispettata nemmeno la delibera dell’informativa del codice di condotta commerciale che prevede un avviso preliminare agli utenti del cambio dell’offerta due mesi prima così che il cliente possa decidere se mantenere o cambiare fornitore».



Così tante sono le segnalazioni da parte degli utenti nel Maceratese che Federconsumatori ha deciso di fare una segnalazione alla Agcm l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alla quale l’associazione chiederà di prendere provvedimenti. Ma questa non è l’unica difficoltà in cui incappano le famiglie: altre segnalazioni riguardano infatti il Bonus luce e gas. «Stiamo monitorando anche la situazione del Bonus sociale che riguarda i possessori di un Isee inferiore a 15mila euro. Riceviamo infatti la segnalazione degli utenti beneficiari, che hanno tutti i requisiti per ottenere il Bonus, ma questo non gli viene riconosciuto e continuano ad avere fatture con i prezzi dell’ultimo periodo». Parliamo quindi di cifre importanti in famiglie dove c’è un reddito basso e che non permette di sostenere i costi delle utenze. «È per questo che il nostro appello va a chiunque fosse a conoscenza o sia direttamente coinvolto in questa situazione, di farcelo presente perché intendiamo procedere con la segnalazione all’Arera».



Problemi che si sommano a chi, dall’oggi al domani, si vede staccare le utenze per i ritardi nel pagamento delle bollette. Dopo mesi di aumenti, infatti, anche le rateizzazioni non riescono più ad alleviare il peso sulle tasche degli utenti. Dopo aver iniziato a rateizzare ogni fattura, infatti, le rate si sommano e le cifre da pagare ogni mese si fanno sempre più alte. Inoltre, gli utenti che hanno richiesto la rateizzazione delle bollette - dice Longo - e poi passano a un nuovo fornitore si trovano a dover pagare gli arretrati in un’unica soluzione. E questo non è giusto». Facile poi capire anche quali sono le classi più colpite, oltre alle persone senza reddito e con maggiori difficoltà economiche. «La classe più colpita è quella media, che non era abituata a questo tipo di situazione. Certo, ci sono pensionati, disoccupati, ma la classe media non rientra in alcun tipo di agevolazione e le coppie con figli e un solo stipendio non riescono a sostenere questi aumenti». Difficoltà che portano quindi non solo a un disagio economico, ma anche psicologico e morale complicato da contenere, soprattutto in un momento storico difficile.