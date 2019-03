Blitz antidroga dei carabinieri sul pullman della gita trovata marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Marijuana nel bus della gita scolastica, a bordo c’erano ragazzi tra i 14 e i 16 anni frequentanti un istituto superiore maceratese. Ieri mattina, poco prima della partenza, sono arrivati sul posto i carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato in primi al contrasto dello spaccio e del consumo di droga tra i giovanissimi.In azione i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata e della stazione di Corridonia, insieme ai colleghi del Nucleo cinofili di Pescara. La zona è stata sorvolata dall’elicottero dell’Elinucleo di Pescara. Gli accertamenti sono stati effettuati nei pressi di diverse scuole superiori della città e davanti a una di queste sono stati controllati tre pullman a bordo dei quali si trovavano studenti pronti a partire per un viaggio di istruzione. I carabinieri hanno chiesto ai ragazzi di mettere gli zaini a terra per farli controllare dai cani antidroga. E in un bus il detective a quattro zampe ha fiutato della sostanza stupefacente. Si trattava di uno spinello e di 0,35 grammi di marijuana, nascosto nella cappelliera. A quel punto i carabinieri hanno chiesto agli studenti di chi fosse quella droga ma nessuno si è assunto la responsabilità. Ed è stato impossibile stabilire a chi appartenesse; la droga è stata posta sotto sequestro. Poi i tre bus sono partiti e la gita si è svolta regolarmente. L’operazione dell’Arma ha avuto di sicuro una grandissima importanza sul fronte della prevenzione.