Blitz anti bivacchi nel parco: una denuncia e 10 tende sequestrate

MACERATA - All’indomani dell’ordinanza comunale scatta il blitz interforze al Parco Fontescodella. Ieri mattina agenti della polizia, carabinieri, polizia municipale sono intervenuti nel polmone verde cittadino e hanno identificato una decina di persone, altrettante tende sono state sequestrate e per un giovane è scattata la denuncia a piede libero.Si tratta di un ventenne originario del Gambia residente in provincia di Ancona gravato da un foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti, a seguito del quale non sarebbe dovuto tornare a Macerata per tre anni.Insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine ieri mattina sono intervenuti anche responsabili dei servizi sociali, operatori dell’associazione Gus (Gruppo umana solidarietà) e del Cosmari. Da quanto emerso per alcune delle persone identificate si è provveduto ad offrire una collocazione diversa dalla tenda già a partire da ieri sera. Il blitz è scattato dopo le 8 ed è durato alcune ore, agenti e carabinieri hanno operato sotto la pioggia (prima) e la neve (poi), battendo palmo palmo tutto il parco fermando e identificando tutte le (poche) persone trovate anche a causa del maltempo. Si tratta del primo intervento eseguito proprio il giorno successivo alla pubblicazione nell’Albo pretorio dell’ordinanza di divieto di bivacco e accampamento in tutti i parchi cittadini e nei sottopassi pedonali.