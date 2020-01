Macerata, non c'è tempo per arrivare all'ospedale: la bimba nasce sull'ambulanza

MACERATA - Troppo lungo il tragitto fino all'ospedale di Macerata: la piccola nasce dentro l'ambulanza.

E' successo questa mattina a bordo di un mezzo sanitario che aveva caricato la mamma a Treia. Ma la picola, figlia di genitori di origine straniera, aveva fretta e non c'è stato tempo per portre la gestante in corsia. I sanitari hanno deciso di far partorire la donna a bordo dell'ambulanza, che a quel punto era davvero poco lontana dall'ospedale. Non ci sono state complicazioni: mamma e neonata sono in buone condizioni.

