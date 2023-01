MACERATA - Nel 2022 sono aumentati i furti (25%) e le patenti ritirate per guida sotto effetto di alcol o droga (193 rispetto alle 132 del 2021), sono diminuite le rapine e le estorsioni. Sul fronte della cosiddetta “violenza di genere” sono stati 76 i Codici rossi attivati.

Per l’anno che si apre i riflettori degli investigatori saranno puntati sui cantieri della ricostruzione, solo su Camerino ne partiranno 269, per un totale di 720 milioni di euro che dovrebbero arrivare per la ricostruzione nell’area dei 18 comuni sotto il controllo della Compagnia carabinieri di Camerino. Un impegno che si prospetta particolarmente impegnativo dato che al momento, al livello centrale, non sono stati previsti incrementi stabili di militari destinati ai controlli dei cantieri.



In totale nel 2022 sono stati 5.993 i delitti verificatisi in provincia perseguiti dai carabinieri, pari all’86% del totale: 151 sono state le persone arrestate (di cui 2 presunti autori di omicidi) e 2.008 quelle denunciate (di cui 45 per indebita percezione del reddito di cittadinanza). Le rapine sono diminuite del 26% e le estorsioni dell’8%. I dati sono emersi ieri nel corso di una conferenza al comando provinciale dei carabinieri di Macerata presieduta dal colonnello Nicola Candido (comandante provinciale) e alla quale hanno partecipato i comandanti delle quattro Compagnie territoriali: Macerata (tenente colonnello Giorgio Picchiotti), Civitanova (il tenente Cristian Mucci in sostituzione del capitano Amicucci), Tolentino (il maggiore Giulia Maggi) e Camerino (il capitano Angelo Faraca).

«Con la fine dei lockdown legati alla pandemia e la ripresa della circolazione delle persone il numero dei reati è inevitabilmente cresciuto - ha spiegato il colonnello Candido – ma in provincia, esclusi i tre episodi di sangue, il delitto della barista Maria Bianchi di San Severino e i due delitti della scorsa estate a Civitanova di Alika Ogorchukwu e Rached Amri (questi ultimi di competenza territoriale della polizia) non ci sono peculiarità particolarmente negative rispetto ad altre realtà». Per quanto riguarda i furti, aumentati del 25% rispetto al 2021 (ma il dato va valutato considerando che nell’anno precedente erano ancora in atto misure restrittive anti-Covid) con una particolare recrudescenza tra novembre e dicembre scorsi, il colonnello ha evidenziato l’immediata risposta dell’Arma: «Ci sono state incursioni da fuori regione, Lazio, Umbria e Campania, in qualche caso con l’aiuto di un basista. Abbiamo intensificato i servizi sulle arterie principali riuscendo a intercettare auto sospette e consegnare alla giustizia gli autori di furti come a Matelica e a Montefano».



Sul fronte della lotta alle droghe c’è stato un incremento dell’attività di contrasto allo spaccio che ha portato al sequestro di 113 chili di stupefacenti. «L’attenzione è sempre alta su questo fenomeno – ha aggiunto Candido –, cerchiamo di fare tanto anche dal punto di vista informativo con incontri nelle scuole di tutta la provincia». Nelle scuole i militari affrontano diverse criticità, l’uso di droghe, di alcol e la violenza sulle fasce deboli. «Purtroppo quello che riscontriamo è che non si percepisce la pericolosità di mettersi alla guida dopo aver assunto alcol. Lo riscontriamo nell’attività repressiva che è sempre molto consistente». Nel 2022 sono state accertate 4.449 violazioni al codice della strada, 193 patenti sono state ritirate (179 per guida in stato d’ebbrezza e 14 sotto l’effetto di droghe), 61 in più rispetto all’anno precedente.

Codici rossi: 76 (15 nel territorio di Tolentino)



Sul fronte della violenza di genere sono stati attivati 76 Codici rossi, di cui 15 nel territorio della Compagnia di Tolentino. Proprio a Tolentino nel 2022 in caserma è stata inaugurata la Stanza rosa per le audizioni protette delle vittime di violenze o maltrattamenti. «Abbiamo ottenuto svariate misure – ha ricordato il maggiore Maggi -, un divieto di avvicinamento, sei misure di allontanamento dall’abitazione familiare con braccialetto elettronico e due indagati sono stati arrestati in flagranza. Continueremo sul fronte preventivo, ci stiamo concentrando sui giovani per combattere questo tipo di cultura maltrattante». «L’attività è molto focalizzata sui cantieri – ha puntualizzato il capitano Faraca –. Numerosi sono stati i controlli effettuati nel 2022 e che saranno intensificati quest’anno. Sono infatti in arrivo per 18 comuni del cratere 720 milioni di finanziamento, solo a Camerino partiranno 269 cantieri».