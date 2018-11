Al vaglio i clienti dello spacciatore di cocaina: trema la "Macerata bene"

di Benedetta Lombo

MACERATA Dall’imprenditore al commerciante, dal libero professionista che avrebbe iniziato a sniffare cocaina dopo la crisi coniugale alla dottoranda che si sarebbe prostituita per ottenere una dose di cocaina. I vissuti che emergono dall’indagine antidroga dei carabinieri della Compagnia di Tolentino sono molto diversi tra loro ma hanno tre cose in comune: la giovane età degli acquirenti – dai 22 ai 40 anni –, la loro appartenenza alla Macerata “bene”, e il loro fornitore di fiducia, Rezart Hoxhara, albanese di 36 anni che questa mattina sarà interrogato in carcere a Montacuto alla presenza del suo avvocato, Luca Froldi.L’inchiesta è partita proprio dall’analisi del cellulare dell’albanese. «Dove sei?», «Ho urgente bisogno di vederti», sono alcuni dei messaggi che i militari hanno intercettato nei suoi colloqui su Whatsapp con giovani insospettabili.