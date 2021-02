Bar prosegue l'attività oltre l'orario stabilito, scatta la multa dei carabinieri

MACERATA - Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Macerata sul rispetto delle disposizioni legate all'emergenza sanitaria. Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Montefano, nel corso di specifica attività finalizzata alla verifica del rispetto delle restrizioni imposte con D.P.C.M. volte a contrastare la diffusione del covid-19, hanno controllato un bar di Montecassiano sanzionando il titolare per aver proseguito l’attività oltre le ore 18.00, comminando una multa di 400,00 euro (ridotta del 30% se pagata entro 5 giorni).



Nel comune di Montefano, nell’ambito della medesima attività di contrasto, sono stati sanzionati anche due uomini del luogo perché trovati senza giustificato motivo in transito a bordo delle proprie autovetture per le vie del paese nella fascia oraria vietata (22.00 – 05.00) e per entrambi è scattata la multa di 533,00 euro ridotta del 30% se pagata entro 5 giorni.

