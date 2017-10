Presa la banda dello spaccio Accertate in un anno 11mila cessioni di droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Dieci chili di droga spacciata in un anno, solo nel capoluogo. Dall’eroina alla cocaina, dall’hashish alla marijuana, 11.000 cessioni sono state documentate una per una dagli agenti della Squadra mobile che, dopo dodici mesi di attività investigativa, hanno chiuso il cerchio su un gruppo di nigeriani che sarebbero riusciti a monopolizzare (o quasi) il mercato degli stupefacenti. Ieri mattina i dettagli dell’importante operazione sono stati illustrati in conferenza stampa dal procuratore Giovanni Giorgio, dal questore Giancarlo Pallini e dal comandante della Squadra mobile, il vicequestore Alessandro Albini. Un’operazione che ha raccolto il plauso del procuratore è che è stata «frutto - ha precisato il questore - di continui controlli e di decine di attività sul territorio degli agenti». Nove le persone finite in manette, quattro sono ancora latitanti, diciotto gli indagati.