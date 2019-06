Una bambola provoca incendio in casa: salvati mamma e tre bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA – Bambola prende fuoco, principio di incendio in una palazzina. Nell'appartamento, che si trova al secondo piano, c'erano una donna e i suoi tre bambini. Sono stati fatti uscire e sono stati soccorsi dal 118 in via precauzionale. L'episodio è avvenuto pochi minuti dopo le 9, in un palazzo di via Crescimbeni, nel centro storico. Le fiamme, secondo quanto è stato ricostruito in un primo momento, sarebbero divampate da una bambola, che era rimasta per troppo tempo vicino ad una lampadina. I pompieri, una volta sul posto, hanno completamente spento il principio di incendio e hanno messo in sicurezza tutta l'area circostante. Nel frattempo, la mamma e i tre figli erano già stati fatti uscire dall'appartamento esono stati visitati dal personale medico e sanitario del 118.