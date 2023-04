MACERATA Due ragazzine di 12 e 13 anni sorprese a rubare nel negozio di intimo e abbigliamento Tezenis del centro commerciale Valdichienti. È successo nella serata di venerdì, intorno alle 19.30. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Macerata.



Stando a quanto è stato possibile ricostruire, le due minorenni avevano preso alcuni pantaloni, jeans e maglie alla moda, poi erano entrate nei camerini. Mentre stavano uscendo dal negozio, ha suonato il sistema antifurto e le commesse in servizio si sono avvicinate alle ragazzine, invitandole ad aprire gli zaini che avevano in spalla. Dentro c’era la refurtiva, del valore di 250 euro. Alcuni cartellini antitaccheggio erano stati staccati completamente, altri soltanto a metà, e per questo la sirena d’allarme aveva iniziato a suonare. Le commesse hanno chiamato la questura e nel centro commerciale di Piediripa, dopo pochi minuti, è intervenuta una pattuglia della Volante. Sono stati contattati i genitori delle due minorenni, sconvolti dall’accaduto, che hanno chiesto scusa e si sono detti disponibili a pagare la merce rubata. Le baby ladre e i genitori sono stati accompagnati in questura e bisognerà ora vedere se l’accaduto avrà anche dei risvolti giudiziari, con un’eventuale denuncia.