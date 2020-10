Aziona ogni notte la sirena con un telecomando e sveglia tutto il condominio: denunciato

MACERATA - Ogni notte, da mesi, quella maledetta sirena che sveglia tutto il condominio. I residenti esasperati si rivolgono alla polizia che scopre e denuncia un uomo autore del reiterato gesto dai motivi incomprensibili.

Si tratta di un 54enne di Macerata che, da alcuni mesi, tutte le notti, faceva partire una sirena d'allarme causando continui disturbi ai residenti della zona Colleverde di Macerata: è stato denunciato dalla polizia. Gli agenti hanno trovato a casa sua due sirene acustiche, di cui una con potenza da 110 decibel, collegata a una centralina d'allarme acquistata online, tappi per orecchie e due telecomandi per attivazione o disattivazione da remoto. Il sistema di allarme, secondo gli agenti, era collocato all'unico scopo di creare disturbo poiché installato solo a protezione della camera da letto e non delle altre stanze. I tappi per le orecchie, ipotizzano gli investigatori, erano usati per attenuare il forte suono della sirena che il 54enne attivava a suo piacimento con il telecomando. Le indagini erano partite dopo l'esposto di 20 condomini.

