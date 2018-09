Malore durante il sonno nella notte Avvocato marchigiano è gravissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - La moglie al risveglio lo ha visto esanime ed ha dato immediatamente l’allarme e nel giro di pochissimi minuti nell’abitazione nella zona centrale di Macerata è arrivata l’ambulanza medicalizzata del 118 per i soccorsi. I sanitari hanno percepito subito la gravita della condizione del maceratese colto da malore nella notte - A. M. , un avvocato di sessanta anni - ed è scattato il protocollo per il ricovero nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Macerata. Il professionista maceratese è ricoverato in gravissime condizioni dall’altra notte ed i sanitari stanno monitorando i vari parametri per valutare l’evolversi della situazione venutasi a creare con il malore e l’eventuale intervento.