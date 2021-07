Aveva cocaina e marijuana in casa, arriva la condanna per il pusher egiziano

MACERATA - Cocaina e marijuana in casa, pusher egiziano condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione. Nell’abitazione gli erano stati trovati 7.750 euro, il gup ha disposto la confisca di quei soldi considerati provento di spaccio. Oltre alla pena detentiva lo spacciatore dovrà pagare anche 22mila euro di multa.

Si è chiuso così ieri il processo a carico di Ahmed Adam Elgiyoushi Mohamed Elgharib, egiziano di 30 anni residente a Civitanova. I fatti contestati risalgono al 26 giugno del 2020 quando l’extracomunitario era stato trovato in possesso di 121 grammi di cocaina da cui, secondo i calcoli effettuati dagli investigatori, si sarebbero potute ricavare 287 dosi, e 45 grammi di altra sostanza stupefacente poi risultata essere marijuana. Il giovane, che risultava essere senza lavoro, a casa aveva anche la somma di 7.750 euro in contanti di cui non era riuscito a giustificare il possesso. Finito sotto processo, tramite il proprio legale di fiducia, l’avvocato Simone Matraxia, aveva chiesto di procedere con rito abbreviato.

Ieri la discussione: il pubblico ministero Enrico Riccioni gli ha contestato la recidiva e ha chiesto la condanna a sette anni di reclusione, il giudice dell’udienza preliminare Giovanni Manzoni lo ha condannato a quattro anni e otto mesi, oltre al pagamento di 22.000 euro di multa e ha disposto la confisca della somma che gli era stata trovata e sequestrata a casa.

