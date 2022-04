L'auto si sfrena, sfonda una recinzione e resta in bilico sopra la ferrovia: bloccato il traffico dei treni

MACERATA – Scende dall’auto per andare ad aprire il garage e parcheggiare dentro la macchina, ma l’auto si sfrena, butta giù una recinzione e, dopo essere finita in mezzo alla vegetazione, resta in bilico all’altezza della ferrovia, rischiando pericolosamente di cadere giù. Stop del traffico ferroviario fino a che la macchina non è stata messa in sicurezza, disagi tra gli automobilisti incolonnati al passaggio a livello. Erano circa le 13: la posizione della Mercedes in bilico sopra una sorta di dirupo sopra la ferrovia era decisamente pericolosa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando di Macerata, che hanno provveduto a recuperare la Mercedes. Il traffico ferroviario, visto il rischio che la macchina potesse cadere sui binari, è stato bloccato. Ci è voluta circa un’ora per tornare alla normalità.

