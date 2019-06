Grazie alle telecamere la polizia ritrova una macchina rubata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Giovedì scorso, verso le ore 22, un cittadino di Macerata ha chiamato il 113 denunciando il furto della propria auto che aveva parcheggiato nei pressi della sua abitazione in zona Vallebona, con le portiere non chiuse a chiave. Immediatamente sono state diramate le ricerche dell’auto in tutta la provincia e grazie ai sistemi di videosorveglianza recentemente installati in svariati comuni della provincia, l’auto è stata localizzata nella zona di Macerata, dove si sono quindi concentrate le ricerche. Nel pomeriggio di venerdì, gli agenti della Squadra Mobile guidata dal commissario capo Maria Raffaella Abbate, impegnati in un servizio di pattugliamento per la prevenzione e la repressione di furti e rapine, hanno individuato la vettura in via Severini, parcheggiata in uno degli stalli per la sosta. L’auto, probabilmente messa in moto dai malviventi con una chiave alterata, è stata quindi sottoposta a rilievi da parte dei poliziotti del Gabinetto provinciale di polizia scientifica e immediatamente restituita al legittimo proprietario. Sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile per risalire agli autori del furto.