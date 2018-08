L'auto prende fuoco si sfrena e finisce contro un muro: distrutta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Incendio ieri sera in via Alfieri a Macerata. Una vecchia utilitaria ha preso fuoco e dopo essersi sfrenata è finita contro un muro. Le fiamme hanno divorato la macchina, completamente distrutta. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i pompieri del comando provinciale di Macerata. Stando a quanto emerso dai primi accertamenti le cause del rogo sarebbero accidentali.