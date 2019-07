Un'auto a fuoco vicino alle case popolari In fiamme anche un albero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Incendio nella notte a Sforzacosta. In via Natali, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco una vettura in sosta nei pressi delle case popolari.È successo intorno alle 2. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macerata, che hanno spento l’incendio. Le fiamme hanno anche interessato un albero situato nelle vicinanze.