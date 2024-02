MACERATA - «Nessun aumento delle rette dell’Ircr per il 2024. I costi? Cercheremo di coprirli facendo fruttare i terreni di proprietà». È quanto deciso dal Cda dell’azienda pubblica servizi alla persona di Macerata, presieduto da Amedeo Gravina. Questo non significa che la struttura non è costretta a far fronte agli aumenti dei costi di gestione, ma l’obiettivo è quello di stringere la cinghia per non gravare sulle famiglie degli ospiti.

Lo spiega lo stesso presidente che traccia anche la linea per poter rientrare nelle spese: «Non ci sarà nessun aumento per il 2024 - annuncia -. Abbiamo, come Cda, deliberato di non richiedere alle famiglie degli ospiti l'adeguamento Istat previsto per legge con una delibera di fine anno. Abbiamo informato le famiglie e spiegato appunto la decisione che vuole mostrare una certa vicinanza agli ospiti: noi siamo una azienda pubblica e dobbiamo assicurare un servizio pubblico».

L’auspicio

Anche Gravina, però, evidenzia che «per quanto riguarda i posti convenzionati, se la Regione ci venisse incontro con un ulteriore aumento sarebbe di grande aiuto. Anzi, sarebbe proprio auspicabile». Questo proprio per via dei costi di gestione in aumento: «È vero che i costi energetici sono stati via via più contenuti rispetto all'impennata del 2022, ci sono stati degli assestamenti e dei ristori, ma registriamo importanti aumenti nei consumi ordinari, a partire dagli approvvigionamenti che servono per mandare avanti una casa di riposo con oltre cento posti letto».

Il piano

Allora Gravina guarda avanti e per quanto riguarda la gestione anticipa: «Cercherò di mettere a frutto in prima persona le mie esperienze professionali per far quadrare i conti. Intanto, l'indirizzo che ho voluto fortemente e che il Cda ha sposato in pieno è quello di operare con l’Ircr come una vera e propria azienda e non come un carrozzone pubblico, ma sempre tenendo presente il fine sociale. Abbiamo deciso di prendere alla lettera la natura giuridica dell’azienda pubblica dei servizi alla persona». E l’ombra del disavanzo di gestione? «L’importante è non portare aumenti a carico delle famiglie. Se dovesse esserci sapremo affrontare il passivo. Ma non credo che si presenterà questo problema». Ecco il piano del presidente dell’Ircr: «Cercheremo di far fronte alle spese con altre entrate che non siano le rette a carico delle famiglie. Noi siamo proprietari di centinaia di ettari di terreno, stiamo studiando come mettere a frutto queste proprietà fondiarie per ottenere il massimo del rendimento. Stiamo studiando se ci sono possibilità di coltivazioni più proficue e remunerative, abbiamo un po' di progetti che bollono in pentola e credo che saranno utili a evitare il deficit e coprire i rincari».