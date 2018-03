Attrezzatura da 007 all'esame â€‹per la patente: bocciati e denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA – Avevano pesanti cappotti malgrado la temperatura interna più che gradevole, in più compilavano i quiz per la patente ad un velocità sospetta per chi, come loro, aveva dimostrato una scarsissima comprensione dell’italiano. Tanto da far dubitare e far scattare i controlli: due cinesi sono stati bocciati (avevano sbagliato gran parte delle risposte) e denunciati insieme alla complice che, da fuori, avrebbe dovuto suggerire le risposte giuste. I due all’interno erano attrezzati come degli 007: smartphone di ultima generazione fissato allo sterno e auricolare wireless all’interno del condotto auricolare. La complice, all’esterno, aveva tre cellulari ed un manuale bilingue italiano cinese-italiano per la risoluzione dei quiz. I due uomini, regolari e residenti a Montecosaro e Montegranaro, e la donna sono stati denunciati dagli agenti della Polizia per truffa aggravata.