In arrivo 7 milioni per il sottopasso: stop al traffico caos. Sarà eliminato il passaggio a livello di via Roma

MACERATA - Il 2021 si era chiuso con la notizia dell’arrivo nelle casse del Comune di venti milioni di euro di finanziamenti nell’ambito del bando ministeriale per la rigenerazione urbana, il 2022 si apre con la notizia dell’arrivo dalla Regione dei fondi necessari alla realizzazione del sottopasso ferroviario con conseguente cancellazione del passaggio a livello di via Roma.

Un doppio colpo galvanizzante per l’amministrazione comunale a guida Sandro Parcaroli, che peraltro si trova disponibili i fondi previsti, di quota parte, per l’intervento citato di via Roma. Un’opera fondamentale per risolvere il problema del traffico caos.



La notizia è stata ufficializzata dalla Regione, in particolare dall’assessore regionale al Bilancio Guido Castelli, e la conferma arriva dal Comune: «Sono state stanziate - si legge in una nota - le risorse necessarie alla realizzazione del sottopasso di via Roma per l’eliminazione del passaggio a livello tramite l’inserimento del progetto, da parte della Regione Marche, nella misura destinata alla rifunzionalizzazione dei beni pubblici all’interno del Pnrr sisma complementare che vede il Commissario Sisma come soggetto attuatore con progettazione esterna. Al Comune di Macerata andranno 7 milioni di euro per la riqualificazione dell’infrastruttura pubblica tramite lo sviluppo del sottopasso di via Roma. Per quanto riguarda l’iter di realizzazione dell’opera, al momento è stato redatto il progetto preliminare ed è stata approvata la variante urbanistica. Sono stati inoltre affidati gli incarichi per la progettazione esecutiva e ora il Comune avvierà i rapporti con Rete ferroviaria italiana. A seguire il Comune procederà con l’appalto integrato in accordo con la Regione Marche, Rfi, Anas e Provincia di Macerata».

I commenti. «Macerata e l’amministrazione continuano a raccogliere risultati e successi importanti per la riqualificazione dell’intera città – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Un ringraziamento alla Regione Marche e in particolare all’assessore Guido Castelli per aver inserito il progetto del sottopasso di via Roma nella sub-misura A2 del Piano complementare sisma. Un’opera che i maceratesi aspettano da anni e che andrà a migliorare la vivibilità e la viabilità del capoluogo». «Con il finanziamento dedicato mettiamo il sigillo sull’opera infrastrutturale che la città attende da decenni – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori -. Manteniamo l’impegno di programma sul quale i maceratesi ci hanno dato fiducia: questo è il modello Macerata. L’opera sarà realizzata senza interferenze con l’attuale viabilità, avrà altezze utili al transito di ogni mezzo e anche un passaggio ciclopedonale».



Il Comune, che è stato delegato da Rete ferroviaria italiana, ha affidato la progettazione dell’opera che prevede l’abbassamento della rotatoria, la realizzazione di un sottopasso un po’ più spostato verso Collevario rispetto all’attuale attraversamento. Sottopasso da cinque metri di altezza per consentire la circolazione a mezzi pesanti e carichi eccezionali e spostamento dell’attraversamento verso il quartiere per evitare che nella fase dei lavori si debba chiudere la strada al traffico. Già definita la variante al piano regolatore generale per realizzare l’opera ed attivata anche la procedura di esproprio di una piccola area che è di proprietà privata.

