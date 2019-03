Spaccio di sostanze stupefacenti: scattano le manette per un 41enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - La Polizia durante la notte ha tratto in arresto un cittadino di 41 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina) per un peso complessivo di 39 grammi. In particolare gli operatori della Squadra Mobile diretta dalla dottoressa Abbate a seguito di una complessa ed articolata attività di indagine sviluppatasi nelle 24 ore successive la rapina a mano armata perpetrata presso la gioielleria Garulli procedevano alla visione dei sistemi di videosorveglianza dell’esercizio commerciale nonché dei negozi limitrofi, del sistema di videosorveglianza comunale ed alla escussione di numerosi testimoni presenti nelle ore in cui era avvenuto il fatto.In particolare le ricerche della polizia giudiziaria si concentravano su un giovane italiano, di circa 40 anni, residente in provincia il quale, fortemente indiziato della rapina a mano armata veniva sottoposto ad una perquisizione domiciliare volta a ricercare l’arma utilizzata per commettere il delitto. Durante l’atto veniva rinvenuta cocaina per un peso complessivo di 40 grammi circa, strumenti di pesatura e materiale per il confezionamento. Sinergico e proficuo risultava anche il contributo fornito dal personale dell’Arma dei Carabinieri. Inoltre venivano rinvenuti elementi probatori riconducibili al reato perpetrato lo scorso 9 marzo che debitamente sequestrati venivano sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria Procedente.Relativamente il reato di rapina sono in corso ulteriori attività di indagine delegate dall’autorità giudiziaria volte a suffragare l’ipotesi delittuosa e ad acquisire gli ulteriori riscontri probatori a carico dell’arrestato. Ulteriori dettagli verranno comunicati durante il prosieguo dell’attività investigativa e nel corso della conferenza stampa che verrà convocata dopo l’udienza di convalida.