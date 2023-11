Erano ai domiciliari, invece passeggiavano e andavano in bici: due arresti della polizia a Macerata

MACERATA - Doveva stare a casa per rispettare il regime degli arresti domiciliari, ma i poliziotti della Volante lo hanno rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria di Macerata: l'uomo. di 54 anni, è stato arrestato nuovamente e rimesso ai domicialiri in attesa dell'udienza di convalida.

A Civitanova invece i poliziotti del commissariato locale hanno intercettato un 32enne in bicicletta, mentre avrebbe dovuto rimanere nella sua abitazione in quanto sottoposto agli arresti domicialiri: subito fermato, è stato arrestato per il reato di evasione.