Maxi operazione contro una cosca della 'Ndrangheta: arresti anche a Macerata

MACERATA - Maxi operazione dei carabinieri contro la 'Ndrangheta: scattano gli arresti anche in provincia di Macerata. È in corso in varie province di quattro regioni italiane una maxi operazione dei carabinieri di Monza Brianza e Como che ha dato un nuovo colpo alla cosca 'ndranghetista di Seregno.

I militari stanno dando esecuzione a ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 22 persone, 21 italiani e un serbo, di cui 16 in carcere, ritenuti a vario titolo responsabili a vario titolo di associazione per delinquere, estorsione e acquisizione indebita di esercizi pubblici, reati commessi con l'utilizzo del metodo mafioso, nonché detenzione e porto abusivo di armi ed associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L'operazione si sta svolgendo nelle province di Monza e Brianza, Como, Lecco, Reggio Emilia, Macerata e Reggio Calabria.



