MACERATA Niente da fare, non c’è pace in giunta ed ancora meno tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia (che stavolta hanno agito in coppia) e l’assessora alla cultura Katiuscia Cassetta. Ieri mattina all’ordine del giorno non c’era nulla di particolare, l’appuntamento era alle 8.30, per approvare la firma di una convenzione con una società romana per la banda ultralarga nella zona artigianale e industriale di Piediripa.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE San Ginesio, tragica caduta dalla scala: Fabrizio Seri muore a 54 anni dopo giorni d'agonia

All’orario stabilito in presenza si sono trovati in pochi, il duo di Fratelli d’Italia (Paolo Renna e Francesca D’Alessandro) e la delegata al bilancio Oriana Piccioni. La seduta è iniziata verso le 10, pochi in presenza ed altri collegati da remoto, con il segretario comunale Francesco Massi e il sindaco Sandro Parcaroli insieme. L’assessore Marco Caldarelli ha chiesto semplicemente se erano stati considerati i riflessi legati alla concomitanza di due iniziative per il prossimo 10 giugno, il tradizionale Pellegrinaggio a Loreto in partenza dallo stadio Helvia Recina e una serata di teatro per ragazzi allo Sferisterio. Domanda posta per avere informazioni, ma i due interventi successivi a cura degli assessori FdI hanno fatto capire che l’occasione veniva usata per l’ennesimo attacco all’assessora alla Cultura.

Renna e D’Alessandro hanno detto che - secondo loro - non era il caso di organizzare una serata allo Sferisterio nel giorno del pellegrinaggio, problemi logistici e di opportunità secondo loro. Concetto ripreso anche dall’assessore Riccardo Sacchi. Katiuscia Cassetta ha replicato sottolineando come l’iniziativa allo Sferisterio sia non solo gestibile ma doverosa nell’ambito dell’azione comunale di promozione della cultura e di formazione alla lirica delle giovani generazioni. «Siamo un Comune laico», ha osservato l’assessore alla Cultura e a quel punto la tensione è salita di molto. Nessuna parola è stata detta dal sindaco nel corso della riunione.