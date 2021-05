Appaltopoli, 15 imputati rinviati a giudizio. Nei guai imprenditori, tecnici e un ex finanziere

MACERATA - Appalti pubblici aggiudicati illecitamente, 15 imputati rinviati a giudizio. Il giudice dell’udienza preliminare Claudio Bonifazi ha disposto il giudizio anche nei confronti di tre società.

La decisione ieri, è arrivata al termine di un’udienza andata avanti per due ore, con circa una quindicina di avvocati che hanno preso la parola uno dopo l’altro dopo la richiesta (di rinvio a giudizio) avanzata dal pubblico ministero Claudio Rastrelli. All’esito dell’udienza fuori dall’aula qualche legale ha espresso disappunto per la decisione del Gup. Il procedimento, diversamente dal solito, è stato celebrato nell’aula 1 del Palazzo di Giustizia per consentire il distanziamento tra le numerose parti (avvocati e clienti), cosa che non sarebbe stata possibile nell’aula destinata alle udienze preliminari.

La data fissata per l’apertura del dibattimento davanti al collegio presieduto dal giudice Andrea Belli è il 28 febbraio 2022, il procedimento invece era in fase di udienza preliminare già dal 2018 e per qualcuno degli imputati le accuse contestate potrebbero cadere in prescrizione prima di arrivare al terzo grado di giudizio. I fatti contestati sarebbero avvenuti tra il 2012 e il 2017. Nel procedimento figurano imprenditori edili, direttori dei lavori, società e un finanziere in pensione, ed è frutto di una articolata indagine che aveva visto impegnati per oltre un anno i militari del Nucleo di polizia tributaria provinciale, guidato all’epoca dal tenente colonnello Andrea Magliozzi, ufficiale che tra l’altro è una delle 12 persone offese individuate dalla Procura. Di queste però solo una si è costituita parte civile, il Comune di Sefro, attraverso l’avvocato Marco Bottacchiari, l’ente infatti si ritiene danneggiato dal presunto sistema illecito di spartizione degli appalti.

Entrando nel merito delle accuse, i reati contestati a vario titolo sono: associazione per delinquere, turbativa d’asta, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, favoreggiamento personale, emissione e utilizzo di fatture per prestazioni inesistenti o parzialmente inesistenti, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, calunnia, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e truffa. Per gli inquirenti tre imprenditori edili, Giulio Resparambia, 64 anni di Muccia, legale rappresentante della Progeco, Giancarlo Maccari, 60 anni di Camerino, legale rappresentante dell’omonima ditta ed Enzo Stramazzotti, 64 anni di Apiro, legale rappresentante della Scavi e condotte, sarebbero i promotori di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di turbative d’asta e di reati tributari.

Secondo la procura avrebbero predisposto, tramite collusioni con altri imprenditori e utilizzando informazioni e contatti con dipendenti pubblici, plurime offerte di ribasso da presentate da loro stessi o da altri imprenditori compiacenti nel corso delle gare cui partecipavano e così facendo sarebbero riusciti ad aggiudicarsi la maggior parte degli appalti pubblici indetti nella provincia di Macerata. L’impresa vincitrice della gara si aggiudicava una percentuale dell’importo assegnato, girando alle imprese subappaltatrici, che avevano effettivamente eseguito in tutto o in parte i lavori, la quota parte dell’importo di spettanza.

Ieri sono stati rinviati a giudizio anche: Ivan Stacchio, 54 anni di Macerata, Nicola Papa, 39 anni di Pollenza, Ferdinando Moretti, 52 anni di Grottazzolina, Lamberto Pettinari, 58 anni di Porto San Giorgio, Pierdanilo Montesi, 60 anni di Cupramontana, Francesco Sante Crocetti Pallotta, 54 anni di Porto Sant’Elpidio, Luigi Ferretti, 65 anni di Gagliole, Carlo Resparambia, 48 anni di Camerino, Paola Ciriaco, 46 anni di Macerata, Carlo Casucci, 51 anni di Senigallia, Massimo Bonfigli, 59 anni di Mogliano, Michela Eleonori, 52 anni di Tolentino e le tre società Progeco srl, Scavi e condotte srl e Maccari Giancarlo costruzioni srl. Gli imputati, che respingono gli addebiti contestati, sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Tiziano Luzi, Olindo Dionisi, Gabriele e Massimiliano Cofanelli, Sandro Giustozzi, Igor Giostra, Andrea Netti e Valentina Romagnli, Francesco De Minicis e Mario Scaloni.

