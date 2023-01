MACERATA Rete e integrazione alla base del progetto “Famiglia al Centro” che ha visto l’inaugurazione degli sportelli gratuiti di Family Point e Sos Famiglia nella sede di piazza Mazzini 36 che saranno al servizio non solo del Comune di Macerata ma anche di tutti quelli del territorio dell’Ats 15. Un ulteriore tassello che si aggiunge per combattere il disagio giovanile attraverso la prevenzione, la promozione del benessere psicologico intercettando situazioni di rischio legate a tutte le forme di dipendenza.



Family Point e Sos Famiglia, sono due dei progetti dedicati ai genitori e alle coppie che potranno usufruire di figure professionali in grado di fronteggiare problematiche sempre più emergenti, in aumento soprattutto dopo la pandemia, di conflitto e di malessere nei giovani. Questo sportello verrà pubblicizzato nelle prossime settimane in scuole, oratori parrocchiali, associazioni sportive, medici pediatri in modo che le famiglie vengano a conoscenza di questo strumento che, nel rispetto della privacy, rappresenta un vero proprio punto di riferimento e di accesso a consulenze mirate per affrontare le molteplici situazioni di disagio che la famiglia si trova ad affrontare nella gestione dei propri figli. A presentare l’iniziativa Francesca D’Alessandro, vicesindaco e assessore alle Politiche sociali, Gianni Giuli, direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche Av3, Maurizio Principi, presidente associazione Glatad e Nicoletta Capriotti, presidente cooperativa sociale Pars, che gestiranno lo sportello Family Point, Marcello Naldini, presidente cooperativa sociale Il Faro che ha in gestione invece l’Sos Famiglia, Carla Scarponi coordinatrice dell’Ats 15.

Supporto professionale

«Questo centro che inauguriamo rappresenta una forma innovativa di approccio e di supporto professionale che offriamo alla famiglia, - ha detto l’assessore Francesca D’Alessandro - un punto di riferimento fisico che è completamente gratuito, con due sportelli attraverso i quali vogliamo offrire un sostegno e un aiuto concreto a chi sente il bisogno di parlare, condividere e cercare soluzioni alle proprie difficoltà. La gestione dei figli oggi è molto complicata, ci sono criticità che le famiglie affrontano che non sono solamente di carattere economico ma anche relazionale, conflittuale, stiamo assistendo sempre di più a problematiche che riguardano non solo gli adolescenti ed i giovani ma pure le coppie. Coordinare questi servizi, renderli visibili ed offrirli alla cittadinanza credo che sia un obiettivo importantissimo. Attraverso la figura dello psicologo e del consulente familiare il ruolo della genitorialità potrà trovare un supporto per scongiurare che i comportamenti dei propri figli prendano derive irrecuperabili nell’ottica di prevenire tutte le dipendenze». Psicologi, psicoterapeuta, consulente di coppia e di famiglia saranno a disposizione delle famiglie che potranno contattare questi professionisti e fissare un appuntamento riservato nella nuova sede.



«E’ importante mettere in rete tanti soggetti, ma poi bisogna saperla attivare – ha detto il direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche Av3 Gianni Giuli –. Noi abbiamo messo a disposizione dei fondi regionali per il biennio 2022-23 risorse economiche destinate alle azioni di prevenzione e cura delle dipendenze patologiche. Per quanto riguarda il maceratese il contributo assegnato è stato di 27.708,73 cui sono da aggiungere le compartecipazioni di Glatad per 4.087,04 euro e Pars per 6.927,18 euro per un piano finanziario totale di 34.635, 91 euro. Noi è dal 2008 che puntiamo sui Family Point che rappresentano un punto di primo ascolto presente sul territorio di cui le famiglie hanno molta necessità. I Family Point attivi quest’anno sono in sei differenti punti: Macerata per la prima volta grazie all’interessamento e al lavoro del Comune e dell’Ambìto 15, a Civitanova, Tolentino, San Severino, Matelica e Camerino. Obiettivo sarà garantire alle famiglie un orientamento ai servizi, attività di counselling e sostegno».