Gli Aperitivi europei attesi da due anni. Piano per la viabilità: da oggi a sabato centro storico blindato, stop alle auto e spazio alla festa

MACERATA - Che il divertimento abbia inizio. La Festa dell’Europa a Macerata è anche sinonimo di Aperitivi europei che prenderanno il via oggi fino a sabato 14, iniziativa che di anno in anno si è sempre più affermata richiamando una vastissima partecipazione di pubblico. Un viaggio alla scoperta dei sapori attraverso cui apprezzare anche il patrimonio culturale e le tradizioni dei vari Paesi della Unione Europea che ritorna dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia.



Si prevede una grandissimo afflusso di persone soprattutto nelle ore serali nel capoluogo e per questo il centro storico risulterà blindato, con divieti su traffico e sosta, ordinanze che regolamentano la somministrazione delle bevande. L’impegno a garantire una festa che tale resti viene dato dal grande dispiego di forze dell’ordine che vigileranno: dalla Polizia locale ai carabinieri ed alla polizia di Stato che rafforzeranno il numero di uomini e pattuglie da stasera, ai servizi antincendio e pronto soccorso sanitario effettuato dalla locale Cri, poi le associazioni di volontariato che collaboreranno nella vigilanza su viabilità, varchi e divieti di sosta e steward dislocati in varie zone del centro.



Tra i numerosi provvedimenti adottati c’è da oggi al 13 maggio dalle ore 16,30 alle 2 del giorno successivo, sabato 14 maggio dalle 16.30 alle ore 3 del giorno successivo divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Annessione, via Garibaldi, via Don Minzoni, da Via Zara fino a piazza della Libertà, corso della Repubblica, corso Matteotti. via Gramsci, piazza Oberdan. Chiusura al traffico del centro storico oggi, domani, 13 e 14 maggio, dalle 19 alle 2 del giorno successivo (sabato 14 fino alle ore 3).

Ordinanza adottata anche regolamentare la somministrazione delle bevande col divieto per i pubblici esercizi e le attività che a qualsiasi titolo possono somministrare o vendere bevande, compresi gli esercizi di commercio al dettaglio e i distributori automatici, che si trovano all’interno del Centro Storico e in corso Cavour, corso Cairoli, piazza Nazario Sauro, viale Trieste e nelle relative traverse delle stesse, di somministrazione in bicchieri di vetro e di vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o alluminio, fatta eccezione della somministrazione al tavolo anche all’aperto dalle ore 19 e fino al termine della manifestazione. Aperitivi europei che godranno di un giorno in più passando da 3 a 4 giornate, col prezzo minimo per una consumazione in ogni menù uguale o inferiore a 7 euro, con tanti eventi collaterali che spaziano dalla cultura all’intrattenimento ed allo sport.



Sabato che sarà anche la giornata clou non solo degli Aperitivi europei ma anche del Grand Tour dei Musei 2022, promosso dall’assessorato alla Cultura della Regione Marche e la Fondazione Marche Cultura, in collaborazione con il Mic Direzione Regionale Musei Marche e il Coordinamento Regionale Marche di Icom Italia. Sabato in particolare, viene proposta la “Notte dei Musei”: i Musei civici di Palazzo Buonaccorsi e lo Sferisterio saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 23 (ultimo ingresso 30 minuti prima). L’Infopoint Macerata resterà aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 23.00. Alle 19.00 e alle 21.30 ci saranno due speciali visite guidate della Torre Civica, al tramonto e in notturna. Mercoledì 18 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei e della Settimana della Famiglia, alle 16 a Palazzo Buonaccorsi attività educativa gratuita per bambini dai 6 ai 10 anni insieme alle loro famiglie dal titolo “Artisti per un giorno. Realizza il tuo ritratto di famiglia al museo”.

L’Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana invece propone due eventi che permetteranno ai visitatori di immergersi nel patrimonio materiale e immateriale che l’Ecomuseo si propone di conservare e promuovere. Sabato 14 maggio alle ore 21, in occasione della Notte dei Musei, sarà possibile passeggiare per le vie del borgo – accompagnati dai volontari del Servizio Civile Universale e del Corpo Europeo di Solidarietà – alla scoperta di storie e tradizioni durante “Nottourno all’Ecomuseo”. Mercoledì 18 maggio alle ore 17.30, in occasione della Giornata Internazionale dei musei, l’Ecomuseo ospiterà Silvano Fazi per la presentazione del suo libro.

