MACERATA Aperitivi europei 2023, si entra nel vivo di una settimana che dovrà portare alla definizione della partecipazione dei locali a questa edizione molto attesa in città che si svolgerà dal 10 al 13 maggio prossimi richiamando, come ormai è consuetudine, una vastissima partecipazione di pubblico. Assicurato anche quest’anno il viaggio alla scoperta dei sapori attraverso cui apprezzare le tradizioni dei vari Paesi della Unione europea.

APPROFONDIMENTI IL METEO A Cingoli nevica, freddo e vento sulla costa. E domani si replica. Ecco che tempo farà a Pasqua e Pasquetta





Il termine per la partecipazione è scaduto nei giorni scorsi ed adesso il Comune sta limando le ultime situazioni ancora da definire prima di procedere poi ai tradizionali accoppiamenti che metteranno assieme bar e ristoranti della città con le nazioni continentali. «La lista provvisoria di esercenti commerciali che hanno aderito agli Aperitivi europei è attualmente a quota 65, - dice l’assessore alle Politiche giovanili Marco Caldarelli - la stragrande maggioranza dei quali è nel centro storico allargato e cinque si trovano al di fuori di questa fascia. Pur essendo chiuso il termine, c’è qualche ritardatario con il quale è aperta un’interlocuzione per cui i numeri potrebbero variare e crescere di qualche unità ancora, ma siamo oramai in dirittura di arrivo. Non c’è stata ancora l’assegnazione del Paese ad ognuno di questi locali che hanno dato la propria adesione perché in qualche caso c’è stata la stessa richiesta fatta da più attività commerciali e quindi dovremo trovare la soluzione dialogando e confrontandoci perché non vogliamo scontentare nessuno». Amministrazione comunale che sta lavorando alla celebrazione della festa approntando un ricco programma di iniziative legato al 2023 proclamato dalla Commissione Ue “Anno europeo delle competenze”. Collegata alla Festa dell’Europa anche la seconda edizione del contest “L’Europa per me”, promosso dagli assessorati alla Cultura e all’Istruzione e alle Politiche giovanili del Comune di Macerata, con scadenza per presentare la candidatura fissata per il 21 aprile. Un’occasione per stimolare una riflessione sull’Unione europea e su cosa significa essere cittadini europei nel mondo, nella propria città e nella vita di tutti i giorni. Ai partecipanti del contest sarà dedicato un evento specifico all’interno del programma della Festa dell’Europa durante il quale i giovani potranno confrontarsi e costruire il modello della loro città ideale secondo i valori europei da presentare poi all’amministrazione comunale, con attività dinamiche ed interattive.



In questa occasione verranno anche premiati i vincitori del contest che potranno presentare i prodotti presentati a tutta la cittadinanza. «Entro questa settimana tireremo le fila sia per la definizione dell’aspetto legato ai locali abbinati alle nazioni europee che per quanto riguarda il manifesto e la brochure che accompagnerà questa edizione - prosegue Caldarelli -. Resta ancora aperta la porta legata alla partecipazione di sponsor che possano essere associati al finanziamento delle iniziative che verranno realizzate nel corso della manifestazione, compresi gli Aperitivi europei. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 10 aprile, ci sono degli interessamenti che, anche in questo caso, credo andranno a concretizzarsi nelle prossime settimane. L’obiettivo è quello di riuscire subito dopo il periodo pasquale ad avere un quadro delineato e definitivo sia per quello che riguarda la Festa dell’Europa che anche della manifestazione integrata che sono gli Aperitivi».