Aperitivi europei, boom in centro: è l’edizione del rilancio post Covid, stasera si chiude

MACERATA - Edizione del rilancio doveva essere e così è stato. Gli Aperitivi europei hanno fatto centro con un crescendo di presenze iniziato mercoledì e aumentato col passare dei giorni fino alla conclusione che avverrà stasera in un connubio che metterà assieme Europa e Notte dei Musei, l’altro avvenimento che caratterizzerà questo sabato in città.

Quello degli Aperitivi europei si conferma come appuntamento di richiamo non solo per chi abita in città ma pure per comitive arrivate da Abruzzo e perfino dal Lazio, magari contando sull’appoggio di amici residenti in città, che si sono organizzate appositamente per raggiungere Macerata e partecipare a questo evento unico nel suo genere e difficilmente replicabile in altre città come dimostrato nel passato.



L’unicità e la primogenitura di questa festa nel capoluogo la rende non esportabile altrove. E l’edizione 2022, dopo i due anni di stop forzato, ha riconfermato il target vincente di questo format con serata baciate anche da temperature estive che hanno certamente favorito ancor più un afflusso numeroso, regolare e ordinato di persone, giovani ed adulti, famiglie e comitive, che hanno affollato le vie del centro come non si vedeva da tempo e gli stessi locali che hanno realizzato buoni affari come auspicavano. In attesa di questa ultima giornata che sarà caratterizzata anche da molte attività collaterali. Ad esempio dalle ore 15 alle 22, ai giardini Diaz protagonista sarà lo sport.



Nel polmone verde della città ci saranno spazi dedicati alle associazioni sportive maceratesi che intendano far conoscere la propria attività attraverso dimostrazioni, laboratori, mini tornei finalizzati alla promozione delle singole discipline. Poi alle 17 Giochi senza Frontiere a tema Europa alla libreria Bibidibobidibook, Fumetto Italiano con Maicol & Mirko alla libreria Star Shop My World Macerata, attività e giochi presso lo stand Casa Europa in collaborazione con Labs, sbandieratori di contrada Pila di Fermo dalle 20 alle 24 in piazza della Libertà. Sempre oggi in occasione della Notte dei Musei, i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi e lo Sferisterio saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 23 (ultimo ingresso 30 minuti prima).

L’Infopoint Macerata resterà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 23. Alle 19 e alle 21.30 ci saranno due speciali visite guidate della Torre Civica, al tramonto e in notturna. Dalle ore 21 sarà possibile passeggiare per le vie del borgo di Villa Ficana accompagnati dai volontari del Servizio civile e del Corpo Europeo di solidarietà, alla scoperta di storie e tradizioni durante “NotTourno all’Ecomuseo”.

