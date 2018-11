Anziano si toglie la vita ​nella casa resa inagibile dal terremoto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - La segnalazione era quella di un anziano scomparso da casa ma una volta arrivati sul posto, in contrada Cervare, i carabinieri si sono subito resi conto che non c’erano altre ricerche da fare se non quelle legate al corpo di un 79enne maceratese. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Macerata erano infatti intervenuti in contrada Cervare per la segnalazione della convivente dell’anziano che apputo non riusciva più a trovare l’uomo. I militari decidevano di fare i primi accertamenti nell’abitazione resa inagibile dal sisma e disabitata, contigua a quella di attuale residenza. La scelta si è dimostrata giusta in quanto, nella cantina, veniva trovato il cadavere dell’uomo che si era suicidato mediante impiccamento. La salma è stata subito restituita ai familiari.