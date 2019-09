Anziano muore in ospedale e la famiglia presenta un esposto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Anziano muore in ospedale, i familiari presentano un esposto. È una vicenda ancora tutta da chiarire quella finita all’attenzione del pubblico ministero Rosanna Buccini che, come da prassi in questi casi, ha disposto l’autopsia per stabilire le cause della morte. Il dramma si è consumato domenica scorsa all’ospedale di Macerata.Nel nosocomio cittadino, nel reparto di Geriatria era ricoverato un anziano le cui condizioni si sono repentinamente aggravate finché il suo cuore ha smesso di battere. Un dolore fortissimo per i familiari che, nel dramma, hanno voluto che venisse fatta chiarezza su cosa abbiamo portato al decesso il loro caro. Così hanno presentato un esposto per interessare della vicenda la magistratura inquirente. L’esposto è quindi finito sul tavolo del pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Buccini – tra l’altro competente per reati di colpa medica – che ha disposto l’esame medico legale.Questa mattina nell’obitorio di Macerata il consulente nominato dalla procura effettuerà l’accertamento irripetibile esaminando il corpo dell’uomo e prelevando campioni da analizzare successivamente in laboratorio.