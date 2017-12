Anziano deve pagare 7mila euro di contributi Inps per il domestico mai avuto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Oltre settemila euro di contributi da pagare per un domestico mai avuto. A un anziano ottantenne di Macerata è stato recapitato un avviso di accertamento di pagamento da parte dell’Inps.Per l’ente previdenziale l’anziano non avrebbe pagato oltre settemila euro di contributi a uno straniero di 45 anni. in realtà l’anziano non aveva mai avuto un collaboratore domestico, men che mai lo straniero. È stato così che la moglie dell’anziano si è recata all’Inps per capire cosa fosse successo e lì ha spiegato tutto. A quel punto si è rivolta a un avvocato, il legale Alessandro Marcolini (foto), e si è presentata dalla polizia per denunciare la truffa. La lettera era stata recapitata ai due anziani coniugi la prima settimana di dicembre. Non sarebbe il primo caso registrato in provincia circa due settimane fa la stessa cosa era successa a un’anziana di Porto Recanati che, come accaduto all’ottantenne maceratese aveva ricevuto l’avviso di pagamento dell’Inps per presunti contributi non pagati a un collaboratore domestico straniero. Ora gli inquirenti dovranno ricostruire quanto accaduto e come lo straniero sia riuscito a recuperare i dati anagrafici dell’anziano per presentare la domanda ed ottenere la regolarizzazione della sua posizione in Italia.