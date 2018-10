Finte venditrici porta a porta derubano in casa un’anziana Portati via gioielli e denaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Con la scusa di essere dipendenti di una società che effettua la vendita porta a porta raggirano e truffano un’anziana portandole via oro, preziosi e denaro contante. È allarme furti in città, con due donne giovani, di età compresa tra i 20 e 22 anni, italiane, con spiccato accento anconetano, che si aggirano per il centro di Macerata cercando di mettere a segno colpi ai danni di persone anziane e sole. Più facilmente raggirabili come è accaduto alla signora ottantenne, che si è vista derubare in casa da queste due ladre che hanno approfittato della buona fede della signora, che le ha fatte entrare nella propria abitazione. E le hanno razziato ogni bene prezioso che sono riuscite a trovare.Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì scorso in via De Amicis. Dopo qualche scambio di battute sul pianerottolo le due convincono l’anziana a farle entrare nella casa dove la signora vive da sola. Mentre una delle truffatrici si intrattiene in una stanza a chiacchierare con l’ottantenne, la sua complice inizia a girare per la casa alla ricerca di preziosi di valore, oro e denaro che la signora tiene nell’appartamento.