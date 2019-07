Anziana travolta da un'auto vicino a casa: arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Travolta da un’auto vicino casa, una donna di 79enne soccorsa con l’eliambulanza. L’anziana stava probabilmente andando a gettare la spazzatura, visto che aveva ancora il sacchetto dell’indifferenziato in mano.L’auto l’ha travolta a pochi metri da casa, in via Cincinelli, nel quartiere Corneto, a Macerata, non lontano dalle strisce pedonali. L’incidente è accaduto, per cause in corso di accertamento, alle 10,30. Alla guida dell’auto, una Citroen C3, c’era un 51enne residente a Macerata. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Macerata. La donna è stata subito soccorsa. I sanitari hanno ritenuto di dover allertare anche l’eliambulanza che è atterrata poco distante. L’anziana è stata portata all’ospedale regionale Torrette di Ancona e ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi.