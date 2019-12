Anziana perde il controllo dell'auto e si ribalta alla rotatoria, portata all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA -ieri pomeriggio in via Bramante alle porte di Macerata da chiarire la dinamica dell’accaduto. Un’anziana donna si è ribaltata con l’auto sulla rotatoria ed è stata prontamente soccorsa. E’ successo intorno alle 17 di ieri a Piediripa di Macerata all'altezza dell'innesto dellastrada che porta alla zona commerciale.Sul posto per i soccorsi sono intervenuti anche i sanitari del 118. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Macerata. Nulla di grave per la conducente della vettura, che è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Il traffico è stato rallentato per tutta la durata dell'intervento dei soccorritori.