Anziana travolta da un'auto mentre attraversa la strada Muore nella notte in ospedale

MACERATA - E' morta nella notte all'ospedale di Macerata l'anziana travolta da un’auto in viale Indipendenza. La vittima, Rita Piermarini, aveva 86 anni. Aveva riportato diverse fratture. Erano da poco trascorse le 12 di ieri quando si è verificato l’incidente in viale Indipendenza, poco lontano dalla chiesa di Santa Croce. L’anziana stava attraversando la strada quando improvvisamente è sopraggiunta una vettura, una Fiat Panda, con alla guida una giovane ventenne maceratese che era insieme ad una amica. L’ottantaseienne in seguito all’urto è caduta a terra. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori sanitari del 118 di Macerata.