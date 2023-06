MACERATA Ha suscitato grande sgomento e cordoglio la notizia della morte in un incidente stradale della cicloturista maceratese Annamaria Ulissi avvenuta durante un viaggio in Uzbekistan. La donna, 67 anni, era in vacanza con il compagno. La sua grande passione era quella di girare il mondo in bicicletta, tantissimi i viaggi collezionati, i luoghi ammirati, le avventure vissute. Fino allo scorso venerdì 2 giugno quando un tragico incidente avvenuto sulle strade dell’Uzbekistan l’ha strappata alla vita. Pare che la maceratese stesse viaggiando in sella alla sua inseparabile bici quando, per cause che dovranno essere accertate dalle competenti autorità, sarebbe stata travolta da un’auto che sopraggiungeva.

Subito è scattato l’allarme e sul posto, nel volgere di poco tempo, sono arrivati gli operatori sanitari. Per la donna, però, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto: Ulissi non ce l’ha fatta. La tragica notizia si è diffusa nei giorni scorsi a Macerata, dove la coppia vive. La conferma della tragedia che si era consumata all’estero è poi arrivata l’altro giorno, al rientro dall’Uzbekistan del compagno della 67enne. Un lutto che ha gettato nello sconforto quanti conoscevano la donna e il gruppo con cui lei e il compagno condividevano la loro passione per la bicicletta, il “Cau Pim Bruno Sperandio” di Urbisaglia.

Il saluto

«Buon viaggio Annamaria. Ti ricordiamo così» è il pensiero che compare sulla pagina Facebook dell’associazione sportiva dilettantistica che raggruppa tanti appassionati di ciclismo. Un post accompagnato da una foto che ritrae la donna - originaria di Urbisaglia - sorridente e in abiti sportivi insieme alla sua bicicletta. Grande lo sconforto all’interno del gruppo. Tutti gli amici si sono stretti attorno al dolore del compagno e dei famigliari della donna. Si attende il rientro in Italia della salma dall’Uzbekistan, a seguire ci sarà la fissazione dei funerali. Sono state avviate le pratiche attraverso l’Ambasciata. Il cordoglio nelle ultime ore è corso anche sui social. Annamaria Ulissi pubblicava su Fb le foto più belle dei suoi viaggi in giro per il mondo e proprio qui in diversi hanno voluto lasciare un ricordo o semplicemente esprimere le condoglianze per la sua improvvisa scomparsa. «Riposa in pace amica mia. Il tuo sorriso mi rallegra ancora ogni volta che vedo una montagna, la neve e il cielo azzurro», la ricorda un amico. «Ciao Annamaria, fai buon viaggio - un altro messaggio -. Adesso pedala serena per le strade del Paradiso e da lassù guarda il tuo mondo meraviglioso che tanto ti piaceva conoscere viaggiando sulla tua due ruote».