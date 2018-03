Operaio di 59 anni stroncato da un malore in casa La scoperta choc del fratello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Lo hanno trovato senza vita sul letto con il telefonino in mano. Andrea Riccitelli, 59 anni, operaio tecnico in pensione dallo scorso 31 dicembre, sarebbe morto venerdì sera nel suo appartamento, in via dei Velini n.39, che aveva acquistato recentemente. Ieri mattina il fratello Roberto lo ha più volte cercato al telefono, ma senza esito e così si è recato a casa di Andrea. Ha suonato il campanello invano; poi ha cercato di aprire il portone, ma non c'è riuscito perché era inserita la chiave dall'interno dell'appartamento.Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Macerata che con l'ausilio dell'autogru sono entrati da una finestra ed una volta dentro l'appartamento hanno fatto la tragica scoperta- Il medico del 118 giunto poco dopo sul posto non ha potuto far altro che constatare la morte, dovuta probabilmente ad un malore.Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. La salma è stata trasportata al Centro funerario della città di Macerata dove stamattina è stata allestita la camera ardente.Andrea Riccitelli non era sposato. In pensione dal 0rimo gennaio, aveva lavorato alla Orim di Piediripa come operaio tecnico specializzato in manutenzione ed era apprezzato da tutti i colleghi per la sua generosità.