Ancora i ladri di spiccioli al liceo: scassinati i distributori automatici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERTATA - Furto al Liceo artistico Cantalamessa di Macerata. Si tratta dell’ennesimo raid ai danni dei distributori di cibo e bevande, sempre nel mirino di ladri che per pochi spiccioli decidono di forzare porte o finestre per fare irruzione in strutture di vario genere. Dunque questa volta è toccato all’Artistico, dove due delle cinque macchinette presenti nell’edificio, sono state scassinate dopo che i malviventi hanno forzato la porta sul retro facendo per giunta azionare l’allarme. Sul posto sono intervenuti carabinieri e personale scolastico ma dei malviventi nessuna traccia. Il Liceo artistico Cantalamessa di Macerata quest’anno ha già subito altri due furti dello stesso genere.