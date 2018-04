Gli amici lo aspettano â€‹per cena, ma lui è morto in poltrona davanti alla tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Domenica sera era atteso a cena a casa di amici. Ma non riuscendo a contattarlo per tutto il pomeriggio, uno di loro si è recato poco dopo le 22 di domenica a casa sua dove ha rinvenuto morto Carlo Tito, 64 anni, di origini campane ma residente a Macerata da una trentina di anni.L’uomo viveva da solo in una casa di vicolo Rinchiostro, una traversa di via Mozzi. Dai primi accertamenti eseguiti dai sanitari interventi sul posto il decesso di Tito risalirebbe ad almeno una decina di ore precedenti la scoperta del corpo. L’amico che ha fatto il macabro rinvenimento, insospettito per non aver sentito Carlo Tito per l’intera giornata di domenica e non avendolo trovato alla cena a casa di comuni conoscenti, ha raggiunto vicolo Rinchiostro, ha suonato il campanello senza però avere risposta. A quel punto l’uomo, che aveva le chiavi di casa, ha deciso di aprire ed entrare, scoprendo il corpo senza vita dell’amico che si trovava seduto su una poltrona davanti al televisore ancora acceso.