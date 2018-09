Un altro detenuto rivela: «Oseghale ha detto di aver accoltellato Pamela»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA – Innocent Oseghale, che ha sempre negato l’omicidio di Pamela Mastropietro, avrebbe invece confidato in carcere di aver ucciso la ragazza con una coltellata.E’ quanto afferma un collaboratore di giustizia che era detenuto insieme al nigeriano nel carcere di Marino del Tronto. Oseghale è stato interrogato a lungo anche oggi proprio per chiedergli conto della dichiarazione raccolta dagli inquirenti. Il nigeriano ha però continuato a negare ogni responsabilità in merito all’omicidio della 18enne romana, mentre il suo avvocato difensore Simone Matraxia ha parlano di “dichiarazioni prive di ogni attendibilità”