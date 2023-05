MACERATA - Case popolari nell’area degli impianti sportivi ex Cus, approvato il progetto di fattibilità tecnico economica e via nelle prossime settimane alla gara di appalto che porterà alla costruzione di 20 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L’intervento è inserito all’interno dell’elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici 2022/24 del Comune di Macerata con la denominazione “Rigenerazione area ex Cus con intervento di edilizia residenziale pubblica”, ammesso a finanziamento attraverso la Misura 5 - Componente 2 - Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” del Pnrr, che prevede di realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all’innovazione verde e alla sostenibilità.

La variante



Per rendere possibile tale obiettivo l’amministrazione ha dovuto approvare una variante urbanistica per trasformare la destinazione d’uso dell’area a residenziale con contestuale passaggio di proprietà dall’Università al Comune. L’intervento di edilizia economica e popolare, uno dei più consistenti tra quelli realizzati nell’ultimo decennio per un importo di 5,6 milioni, è all’interno del Pinqua (Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare), il cui bando è stato vinto dal Comune e finanziato dal Mims per complessivi 15 milioni di euro.

Il piano economico finanziario varato dalla giunta Parcaroli prevede lo scaglionamento della cifra disponibile in 630mila euro all’esercizio 2023, 2,5 milioni all’esercizio 2024 e 2,5 milioni all’esercizio 2025. Il complesso immobiliare di venti alloggi sarà distribuito su cinque livelli fuori terra; ad ogni piano saranno presenti 4 appartamenti (2 da 74 mq netti, 1 da 72 e 1 da 51) con 2 vani scala dotati entrambi di ascensori. Tutti gli appartamenti saranno dotati di garage e cantina. L’intero edificio fuori terra avrà un altezza massima di poco superiore ai 15 metri, escluse le torrette dei due vani scala, con le quali si raggiungerà un altezza massima di circa 18 metri.

Le barriere architettoniche



Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità ed all’abbattimento delle barriere architettoniche. Nello specifico 10 alloggi (tipo A) avranno uno spazio di circa 74 mq netti, costituiti da cucina-soggiorno, disimpegno, ripostiglio, bagno e due camere matrimoniali. Altri 5 alloggi (tipo B) di circa 72 mq netti, godranno di cucina, pranzo-soggiorno, disimpegno, ripostiglio, bagno, camera matrimoniale e camera singola. Gli ultimi 5 appartamenti (tipo C) di circa 51 mq netti, sono composti da cucina-soggiorno, disimpegno, ripostiglio, bagno e camera matrimoniale. Le tipologie saranno identicamente distribuite per ogni livello, ovvero ad ogni piano vi saranno due alloggi di tipo A, uno di tipo B ed uno di tipo C. Ai piani dal primo al quarto, gli alloggi di tipo A saranno dotati di un balcone esterno mentre quelli di tipo B e C avranno a disposizione entrambi due balconi.

L'intervento

Le unità del piano terra, al posto dei balconi, avranno l’uso esclusivo delle porzioni di lastrico. Si tratta di un intervento finalizzato a completare e riqualificare l’intera zona residenziale affacciata sul parco di Fontescodella, destinato anch’esso a una riqualificazione ambientale complessiva e arricchito da dotazioni sportive e ludico-ricreative. Inoltre il quartiere sarà sgravato dall’eccesso di congestione veicolare attraverso la previsione di una nuova bretella. Il cronoprogramma dei lavori indica che, una volta effettuata la demolizione dei manufatti esistenti destinati ad attività sportive, il nuovo progetto prevede la realizzazione di un unico edificio condominiale contenente venti alloggi.



Questi saranno distribuiti su cinque livelli fuori terra; ad ogni piano saranno presenti 4 appartamenti di diversa metratura, tutti inseriti all’interno di un unico fabbricato condominiale articolato su 2 vani scala dotati entrambi di ascensori. Completa il progetto un piano interrato con destinazione principale di autorimessa, cantine e locali tecnici necessari all’organizzazione dei sistemi impiantistici. A questo livello interrato si accede attraverso una rampa carrabile esterna, con una pendenza inferiore al 20% e posta in adiacenza al lato ovest dell’edificio, oltre internamente attraverso i due vani scala condominiali. All’interno saranno ricavati venti posti auto ad uso esclusivo dei condomini.