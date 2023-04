Macerata, allarme nel pomeriggio: cade una parte del tetto di un'abitazione. Evacuata una famiglia

MACERATA - Allarme oggi pomeriggio (29 aprile) intorno alle 16 a Macerata per la caduta di parte del tetto di un’abitazione in via Galasso da Carpi.

L'allarme

La palazzina è composta da due piani e fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. La famiglia residente nell’abitazione è stata fatta evacuare per precauzione.